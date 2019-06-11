أستاذ اقتصاد: بريطانيا في حاجة إلى إقامة علاقة اقتصادية مع مصر

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علق الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، على زيارة وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس لمصر، أن الجانب البريطاني في حاجة إلى إقامة علاقة اقتصادية مع مصر.



وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر ضمن 68 دولة على علاقات جيدة مع بريطانيا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك اتفاقية ثنائية بين مصر وبريطانيا لتنظبم العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين.





