ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالعمل على إضعافها

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:55 م
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالعمل على إضعافها
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
اتهمت السلطة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية بالسعي لتقويض دعائمها وتدمير فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرةً إلى أن إسرائيل تسعى لتعريض الأمن الداخلي الفلسطيني للخطر.



وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن اعتداء قوات الاحتلال على مقر الأمن الوقائي في مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء، يحمل نذر تصعيد خطير يستهدف تقويض أهم دعائم إقامة الدولة الفلسطينية، وتعريض الأمن الداخلي للخطر.

وأضاف ملحم، "تشيد الحكومة الفلسطينية بشجاعة أفراد قوات الأمن الوقائي في تصديهم للعدوان، كما وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعياً المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات، لما تنطوي عليه من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، كشف الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، تفاصيل اعتداء جيش الاحتلال على مقر الأمن الوقائي بمدينة نابلس، لافتاً إلى أن عنصري أمن أصيبا بجروح طفيفة بالحادث.
وأوضح الضميري، في تصريحات صحفية، أن مركبة قريبة من مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، حاول الضباط التعرف على من بداخلها، فقام المشتبهون بإطلاق النار على ضباط الأمن.
Advertisements
المزيد عن: نابلس السلطة الفلسطينية اتهام إضعاف إسرائيل
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
20:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية