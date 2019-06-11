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بمشاركة 40 دولة.. انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات لأول مرة بمصر نوفمبر 2019

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:55 م
بمشاركة 40 دولة.. انطلاق مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات لأول مرة بمصر نوفمبر 2019
مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات
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الفجر الفني
 
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أعلنت إدارة مسابقة ملكات جمال العالم للمراهقات Miss Eco Teen، عن انطلاقها رسميًا في مصر خلال شهر نوفمبر 2019 من العام الجاري.

 

وقالت إدارة المسابقة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن تنظيم مسابقة ملكة جمال (إيكو تين الدولية) كحدث دولي مرموق سيجمع الشباب من جميع أنحاء العالم، وسيمكن الشابات من أن يصبحن أكثر ثقة بالنفس ويقبلن أنفسهن وكل عيوبهن.

 

وتابعت الإدارة، بأن الهدف الرئيسي من المسابقة هو اختيار أفضل ملكة في سن المراهقة لتكون صوت كل مراهق يواجه مشاكل وقضايا كما يعزز فكرة العناية بكوكبنا.

 

وكشفت إدارة المسابقة بأنه سيتم الحكم على المراهقات في سن المراهقة فيما يتعلق بآرائهن في (الحياة – المجتمع) ودورهن في ذلك، ودور المرأة الشابة وتأثيرها على البيئة وعقلية المراهقين في سنهم.

 

وتشارك فى المسابقة حوالي ٤٠ دولة يتنافسون للحصول على اللقب لأول مرة في مصر.

 

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