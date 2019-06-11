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المجلس العسكري السوداني يوافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:52 م
المجلس العسكري السوداني يوافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين
ارشيفية
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الفجر
 
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أفادت فضائية "العربية"، أن  أن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير، أكد في تصريح له، أن المجلس الانتقالي السوداني وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال المبعوث الإثيوبي ليس هناك عودة عن الاتفاقات التي تمت سابقا بين الانتقالي السوداني وقوى الحرية، وأن هذه المفاوضات ستتواصل في أقرب وقت.

وأشار درير، إلى إن المجلس الانتقالي السوداني وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين، ومن الجانب اللآخر وافقت قوى الحرية على وقف التصعيد الإعلامي.
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