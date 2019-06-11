المجلس العسكري السوداني يوافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين

ليس هناك عودة عن الاتفاقات التي تمت سابقا بين الانتقالي السوداني وقوى الحرية، وأن هذه

وقال المبعوث الإثيوبي ليس هناك عودة عن الاتفاقات التي تمت سابقا بين الانتقالي السوداني وقوى الحرية، وأن هذه المفاوضات ستتواصل في أقرب وقت.