دبلوماسي سابق: مصر ساهمت في استعادة الهدوء والاستقرار بالسودان

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المواجهة بين المجلس العسكري الانتقالي في السوداني، والحراك الثوري السوداني، لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام أو الوصول إلى الحكومة المدنية المنشودة، لافتَا إلى أن مصر ساهمت في استعادة الهدوء والاستقرار في السودان.



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن أي مواجهة في السودان ستتيح الفرصة للقوى المتطرفة؛ لاختراق الشارع السوداني، وأي قوى مدعومة من بعض القوى الإقليمية لفرص سيطرتها على الشارع السوداني.



ولفت إلى أن البيان الصادر اليوم من المجلس العسكري السوداني الانتقالي، يضع المفاوضات كمدخل وحيد لمواجهة تأزم الموقف.



