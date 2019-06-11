العتال يدفع بـ6 أسباب لبطلان إجراءات الجمعية العمومية للزمالك

حدد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك ستة أسباب لبطلان إجراءات الجمعية العمومية للقلعة البيضاء التي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس 2018 والتي تفسد إعتماد لائحة النادي التي تم نشرها في الجرية الرسمية يوم 6 يونيو الجاري ، وذلك في الدعوى التي أقامها أمام القضاء الإداري والمحدد لنظرها يوم الأحد القادم.

فند هاني العتال الأسباب لبطلان إجراءات الجمعية العمومية ، بأنه لم يتم الدعوة لمجلس إدارة النادي ولم يصله دعوة لحضور إجتماع مناقشة اللائحة والدعوة للجمعية العمومية.

السبب الثاني، عدم تسليم النادي في الجمعية العمومية التي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس للجنة قضائية وفقا للائحة النادي الداخلية التي تنص على تسليم النادي للجنة قضائية لإدارته لمدة اسبوع لحين إقامة الجمعية العمومية.

السبب الثالث، عدم وجود إشراف قضائي معتمد لإدارة الجمعية العمومية ورقابتها وفقا لنص قانون الرياضة وأيضا لائحة الزمالك حيث صدر بيان رسمي لوزارة العدل يفيد بعدم تعيين لجنة قاضائية لإدارة الجمعية العمومية.

السبب الرابع ، عدم وجود مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية وفقا للائحة النادي الداخلية.

السبب الخامس ، الإعلان الذي نشر في جريدة الأهرام يوم 10 أغسطس 2018 للإعلان عن الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية على يومين بنفس طريقة التصويت وهو ما يشوبه البطلان.

السبب السادس، انعقاد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية على يومين مخالف لنص المادة 15 من لائحة النظام الأساسي التي تنص على إقامتها على يومين في حالة وجود بند الإنتخابات فقط.

وضمت اسباب العتال جانب موضوعي بأن الجمعية العمومية نظرت أزمة العضويات المستثناة رغم أنها محل تحقيق قضائي وهو مخالفة بجانب عرض العقود التي تتجاوز مدة المجلس على الجمعية العمومية.