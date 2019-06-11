ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العدالة يجدد عقد لاعبه استعدادًا للدوري السعودي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:52 م
العدالة يجدد عقد لاعبه استعدادًا للدوري السعودي
Advertisements
طباعة
حسن شحاته
 
Advertisements

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن تجديد عقد حسين العيسى، استعدادًا للموسم الجديد.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "إدارة نادي العدالة تجدد عقد لاعب خط الوسط حسين العيسى لمدة موسمين".

ووقع صاحب 19 عامًا على عقد لمدة موسمين ينتهي بعام 2021، وذلك في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ على مواهبه الشابة للحفاظ على تواجده في دوري المحترفين السعودي.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
20:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية