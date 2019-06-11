العدالة يجدد عقد لاعبه استعدادًا للدوري السعودي
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:52 م
حسن شحاته
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن تجديد عقد حسين العيسى، استعدادًا للموسم الجديد.
وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "إدارة نادي العدالة تجدد عقد لاعب خط الوسط حسين العيسى لمدة موسمين".
ووقع صاحب 19 عامًا على عقد لمدة موسمين ينتهي بعام 2021، وذلك في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ على مواهبه الشابة للحفاظ على تواجده في دوري المحترفين السعودي.
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