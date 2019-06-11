محمود شفيق: "شق الأنفاق" من أهم الأنشطة التي تدر دخلا لشركات المقاولات

قال محمود شفيق نائب رئيس مجلس إدارة شركة ليفت سلاب، إن الشركة بدأت في إعادة العمل بنشاط شق ومقاولات الأنفاق بعد توقف دام نحو ٧ أعوام وبالتحديد منذ عام ٢٠١٢.





وأوضح أن هذا النشاط من أهم الأنشطة التي تدر دخلا وأرباحا للشركة، ولذلك فإن جزء كبير من زيادة رأس المال التي وافقت عليها عمومية الشركة منتصف مايو بواقع ٣١ مليون جنيه ستوجه لتطوير هذا النشاط.





وأضاف أن جزء من زيادة رأس المال سيتم توجيهه لتعظيم استثمارات الشركة في حيازة الأصول وتقليل أعباء المصروفات الإيجارية، وذلك من خلال شراء مخازن وورش بقيمة إجمالية ٣ ملايين جنيه شاملة التجهيزات، كما سيتم تطوير معدات الشركة ورفع كفاءتها عبر تحديث أنظمة الرفع الثقيل، والشدات، ومعدات الأنفاق بقيمة إجمالية تصل إلى ٢٠ مليون جنيه.





وقاربت الشركة من تسليم مشروع المآذن بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قامت بتسليم مشاريع البيارات في مشروع منتجع الجلالة بالعين السخنة الذي تشرف عليه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى مشروعات أخري بقيمة إنشائية بلغت نحو ٢٢ مليون جنيه.