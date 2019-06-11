مانشيني يعلن تشكيلة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن تشكيلة منتخبه الأساسية والتي ستبدأ ضد منتخب البوسنة والهرسك، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : سيريجو.





خط الدفاع : مانشيني - بونوتشي - كيليني - إيمرسون.





خط الوسط : جورجينهو - باريلا - فيراتي - بيرنانديسكي.





خط الهجوم : كوالياريلا - انسيني.



