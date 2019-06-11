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مجموعة مصر.. استبعاد مهاجم الزمالك من القائمة النهائية للكونغو في أمم إفريقيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:50 م
مجموعة مصر.. استبعاد مهاجم الزمالك من القائمة النهائية للكونغو في أمم إفريقيا
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علاء خليف
 
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كشف فلورين إبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده، استعدادًا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وشهدت القائمة استبعاد كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار لفريق الوحدة السعودي، ليغيب عن المشاركة مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في بطولة الأمم الإفريقية.

وجاءت قائمة الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري).

الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتسراي التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب).

الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) - جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني).

الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي).

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