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أحمد الصائغ يقترب من رئاسة أهلي جدة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:44 م
أحمد الصائغ يقترب من رئاسة أهلي جدة
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محمد أيمن
 
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يقترب أحمد الصائغ من رئاسة فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة السعودي بعد أن قدم ملف ترشحه اليوم الثلاثاء في آخر أيام إستقبال أوراق المرشحين على الرئاسة وعضوية مجلس إدارة الراقي.


ويحظى الصايغ بدعم كبير من رئيس هيئة أعضاء الشرف بفريق نادي أهلي جدة الأمير منصور بن مشعل ما يجعله الأقرب للفوز بالمنصب.


كما إطمئن البعض لفوز الصائغ بسبب إنسحاب عبد الإلة مؤمنة وماجد النفيعي من سباق الترشح لرئاسة فريق النادي الاهلي بعض الإختلاف على الصلاحيات.


وضمت قائمة الصائغ كلاً من عبد الصمد القرشي ووائل الحلبي بالإضافة إلى غسان نصيف وياسر محروس وعمار زهران وأخيراً أيمن مدني.

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