مانويل نوير يزين تشكيلة ألمانيا أمام إستونيا في تصفيات يورو 2020
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:44 م
أحمد عصام
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أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن تشكيلة منتخبه الأساسية لمواجهة استونيا، بعد قليل، في المباراة التي تجمع المنتخبين في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : مانويل نوير.
خط الدفاع : كيهرير - ماتياس جينتر - كيميتش - سولي.
خط الوسط : جوريتزيكا - جوندوجان - تشولز - جنابري.
خط الهجوم : ليروى ساني - ماركو رويس.
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