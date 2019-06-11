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عبد الإله مؤمنة ينسحب من سباق رئاسة أهلي جدة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:46 م
عبد الإله مؤمنة ينسحب من سباق رئاسة أهلي جدة
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محمد أيمن
 
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قرر عبد الإله مؤمنة الإنسحاب من رئاسة فريق نادي أهلي جدة وذلك على الرغم من أن بعض الأشخاص المقربين منه أكدوا عزمه على التقدم بملف ترشحه اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مؤمنة أكد أنه من الأفضل بالنسبة له أن يكون داعماً للنادي ولأي مرشح آخر بعد حدوث خلافات في وجهات النظر بشأن الصلاحيات في اللحظات الأخيرة.

وكانت رئاسة أهلي جدة قد شهدت تطورات مثيرة خلال الفترة القليلة الماضية بل وأصبحت لغز كبير أصاب العشاق بقلق كبير قبيل ساعات من غلق باب التقدم على منصب الرئيس وعضوية مجلس الإدارة.

وخرج من سابق الترشح الثنائي أحمد المرزوقي وسفيان باناجة بالإضافة إلى الأمير منصور بن مشعل بسبب عامل السن قبل أن تتوالى الأسماء الأخرى تباعاً مثل ماجد النفيعي.

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