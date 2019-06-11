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160 لقطة في الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2" (فيديو)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:46 م
160 لقطة في الإعلان الرسمي لفيلم الفيل الأزرق 2 (فيديو)
الفيل الأزرق 2
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أحمد رمضان متولي
 
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كان صبراً مجزياً هو ما ناله جمهور الفيل الأزرق 2، فبعد شهور من الصبر والتكهنات عن مضمون الفيلم الجديد، انطلق الإعلان الرسمي للفيلم بـ160 لقطة تشبع رغبات الجمهور المتعطش للجزء الثاني وتمنحهم نبذة عن أجواء الفيلم.

 

أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيىراشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

 

الجزء الثاني من الفيل الأزرق يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وينضم لهما النجمان هند صبري وإياد نصارفي الجزء الثاني، بالإضافة إلى تارا عماد ومروان يونس، وسط فريق العمل الذي ساهم في نجاح الفيل الأزرق: مدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير سينرجي فيلمز التي أسسها المنتج تامر مرسي.


ويُعد الفيل الأزرق (2014) واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة. ونال الفيلم 8.2 درجات في متوسط تقييمات مستخدمي موقع IMDb عبر أكثر من 21 ألف حساب، وهو رقم كبير بالنسبة للأفلام العربية على الموقع، كما لا يزال الفيلم يحقق مشاهدات عالية على شاشات التليفزيون ومنصات العرض حسب الطلب، ويعد الفيل الأزرقصياغة سينمائية لرواية الكاتب أحمد مراد التي تحمل الاسم نفسه وتصدرت قوائم مبيعات الكتب منذ إطلاقها في 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة بوكر العالمية.

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