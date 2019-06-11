رابط بديل وخفيف للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 عبر بوابة الازهر الالكترونية بالاسم ورقم الجلوس





رابط بوابة الازهر من هنا. تم الآن رفع نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 على موقع بوابة الازهر الالكترونية، ويواجه العديد من الطلاب مشكلة في تحميل الموقع، لذا سنقدم لكم رابط موقع الازهر البديل للاستعلام بسهولة عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس،





بوابة الازهر نتائج الامتحانات 2019، نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019، قال مشيخة الأزهر خلال تصريحات صحفية للعديد من المواقع الإخبارية، نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 سوف تظهر خلال الساعات التالية، بعدما طالب الانتظار عليها من جانب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري، مبدين حالة من القلق بشأن النتيجة بسبب تأخرها، ولكن تلك المصادر أكدت أن التأخير يعمل على تحقيق مصلحة الطالب والطالبة، لكي يحصل الجميع على كامل الدرجات دون ظلم ودون نقصان.





ما زلنا نتابع مع حضراتكم نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس ٢٠١٩ حيث أن البحث عنها على أشده خلال الفترة الأخيرة، يتم إعلان الدرجات اليوم الإثنين، وحتى العاشرة من مساء الإثنين لم تظهر النتيجة مما أثار حالة من القلق والوتر في نفوس الطلاب أجمعين.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019





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نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019





نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 أيام قليلة تفصلنا على ظهورها في كافة المواد، مادة اللغة العربية، الثقافة الإسلامية، الفقه، أصول الدين الإسلامي، القرآن الكريم، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، الحساب الآلي، التربية الفنية، بمجموع 280 درجة.





نقدم إليكم في هذا الموضع رابط شغال يمكنكم من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس الازهرية وذلك بعد أن اعتمدها شيخ الازهر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، خصوصًا أن الطلاب اشتكوا بعدما تم رفع النتيجة وصدورها رسميا أن الموقع لا يعمل، ونحن نحاول أن نوفر لكم ما يعينكم على معرفة النتيجة، فتابعونا.





يزداد البحث من قبل الطلاب والطالبات خلال هذه الأوقات عن رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية، المعروف بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية وهو الموقع الرسمي المسؤول عن نشر درجات الطلاب دون الحاجة للذهاب إلى القطاعات أو المعاهد الأزهرية، ونحن نتابع معكم نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني، حيث يُمكنك معرفتها ولكن عقب اعتمادها رسميًا ونشرها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات.





بوابة الازهر الالكترونية للنتائج 2019





رابط بوابة الازهر الالكترونية





قام وكيل الازهر باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح وصلت إلى 72.22%، بينما نسبة نجاح الإعدادية الازهرية الترم الثاني وصلت إلى 65.22%، بينا تظهر نتائج الطلاب خلال دقائق معدودة.





نتيجة إعدادية الأزهر 2019 نقدمها لكم من خلال موقعنا وموقعكم عرب نيوز في متابعة مستمرة على مدار الساعة لحظة بلحظة، في إطار تقديمنا خدمة نتائج الشهادات العامة، لكي نقلل حالة القلق التي تصيبكم، هذا وسنقوم بإعلان أوائل الشهادة الاعدادية الازهرية ٢٠١٩ فور اعتمادها، تابعونا وكونوا على الموعد خلال الساعات القليلة المقبلة بالتزامن مع ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2019.





الجدير بالذكر أن الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد الأسبوع الماضي أن موعد إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 ونتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية ٢٠١٩ هو بعد عيد الفطر، وها قد انتهت إجازة عيد الفطر والبحث على أشده في جوجل عن بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن النتيجة، بالإضافة إلى معرفة المستجدات الخاصّة بها.



