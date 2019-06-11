تعرف على ضوابط "الأعلى للإعلام" للبرامج الدينية والرياضية والتوك شو

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ضوابط البرامج الدينية والرياضية والطبية والتوك شو، وذلك في إطار حرصه على ضبط المشهد الإعلامي؛ من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تطور الإعلام وتقدمه.



ووضع المجلس عدد من الضوابط للبرامج سالفة الذكر، لتنظيم عملها، وذلك بهدف إرساء معنى المسؤولية الاجتماعية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي، يُعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.



وأكد المجلس أنه تم إعداد الضوابط بواسطة لجان المجلس المختصة، والتي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام، موضحًا أنها جاءت متوافقة مع الدستور والقوانين ومواثيق العمل الإعلامي، وأيضًا مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها.



