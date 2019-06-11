ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دار الكتب المصرية تشارك في دورة الخبراء العرب والصينيين

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:42 م
دار الكتب المصرية تشارك في دورة الخبراء العرب والصينيين
الدكتور عماد عيسى ممثلاً لدار الكتب
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ممثلةً في الأستاذ الدكتور عماد عيسى، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، في فعاليات الدورة الثالثة للخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات ومراكز المعلومات المنعقدة في دولة الكويت في الفترة من 10-12 يونيو 2019. وتأتي تلك الدورة في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني وتبادل الخبرات في سبيل مستقبل معلوماتي للمكتبة الرقمية العربية الصينية.

 

وتشهد دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمي، طفرة كبيرة فيما يتعلق بالتعاون المشترك مع كافة الجهات المعنية داخل مصر وخارجها في مجالات الأرشفة والرقمنة والإتاحة. وقد لاقت الكلمة التي ألقاها الدكتور عماد عيسى في الدورة استحسان الحضور الذين أشادوا بالتجربة الرائدة لدار الكتب المصرية (المكتبة الوطنية) منذ إنشائها لتكون أول مكتبة وطنية في الوطن العربي حتى الآن.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
20:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية