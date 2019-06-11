دار الكتب المصرية تشارك في دورة الخبراء العرب والصينيين

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ممثلةً في الأستاذ الدكتور عماد عيسى، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، في فعاليات الدورة الثالثة للخبراء العرب والصينيين في مجال المكتبات ومراكز المعلومات المنعقدة في دولة الكويت في الفترة من 10-12 يونيو 2019. وتأتي تلك الدورة في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني وتبادل الخبرات في سبيل مستقبل معلوماتي للمكتبة الرقمية العربية الصينية.

وتشهد دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمي، طفرة كبيرة فيما يتعلق بالتعاون المشترك مع كافة الجهات المعنية داخل مصر وخارجها في مجالات الأرشفة والرقمنة والإتاحة. وقد لاقت الكلمة التي ألقاها الدكتور عماد عيسى في الدورة استحسان الحضور الذين أشادوا بالتجربة الرائدة لدار الكتب المصرية (المكتبة الوطنية) منذ إنشائها لتكون أول مكتبة وطنية في الوطن العربي حتى الآن.