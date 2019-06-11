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تعرف على اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع إدارة اكتشاف المواهب

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:41 م
تعرف على اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع إدارة اكتشاف المواهب
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عمرو مصطفي
 
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عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا مع الكابتن محمود صالح، مدير إدارة اكتشاف المواهب بالنادي؛ للوقوف على العديد من الأمور الهامة التي تخص الإدارة وأسلوب عملها في الموسم الجديد، وبما يضمن انتقاء أفضل العناصر في مختلف المراحل العمرية.

و استعرضت اللجنة احتياجات الإدارة في الموسم الجديد؛ في ضوء المقترحات والأهداف المحددة، واستمعت لرؤية الكابتن محمود صالح، الذي حرص على عرض تصوراته للمرحة القادمة، وشرح الخطوط العريضة لخطة العمل لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة وخلق جيل من الموهوبين لسد احتياجات قطاع الكرة بمختلف مراحلة العمرية.

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