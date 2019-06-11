لجنة التخطيط للكرة تستعرض استعدادات قطاع الناشئين للموسم الجديد

لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عقدت اجتماعًا ظهر اليوم، الثلاثاء، مع الكابتن فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي؛ لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالقطاع؛ وفي مقدمتها استعدادات الفرق بمختلف مراحلها العمرية للموسم الجديد، وتوفير احتياجاتها كافّة من ملابس وأجهزة وأدوات، بما يخدم سير العمل داخل القطاع، ويحقق أقصى استفادة ممكنة خلال المرحة القادمة.





كما ناقشت اللجنة اللائحة الخاصة بالأجهزة الفنية واللاعبين، وأوصت بضرورة تطويرها في ضوء المستجدات الحالية، وبما يخدم مصلحة القطاع، ويحقق الأهداف المرجوة، ويفجر الطاقات، ويخلق دوافع جديدة؛ وبما يضمن تخريج العديد من اللاعبين الموهوبين وإعدادهم فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل لسد الاحتياجات المستقبلية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





واستعرضت اللجنة أسلوب تطوير العمل في القطاع، واستمعت لرؤية الكابتن فتحي مبروك، والمقترحات الخاصة بالموسم الجديد؛ بما يضمن المنافسة على البطولات كافة، ويلائم الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها، وتلبي طموحات جماهيره.





وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على حضور الاجتماع لاستيضاح الصورة، خاصة وأنه يعمل على توفير احتياجات القطاع الفنية والإدارية والبنية التحتية بدعم كامل من مجلس الإدارة بما يلائم الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها في المرحة القادمة.



