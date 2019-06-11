صدام بين هازارد وراموس في ريال مدريد (تعرف على التفاصيل)

أعلن نادي ريال مدريد منذ أيام قليلة عن تعاقده مع البلجيكي الدولي إيدين هازارد بعد فترة كبيرة من المفاوضات وهي الصفقة التي كانت تتلهف جماهير السانتياجو لسماع الإعلان عنها.





وسيكون هازارد على أعتاب مشكلة جديدة مع الأبيض فبعد أن كان هو متخصص لتنفيذ ضربات الجزاء في تشيلسي سيصطدم بوجود سيرخيو راموس المنفذ الأول للضربات في ريال مديد.





وتشير تقارير صحفية إسبانية، إلى أن تلك المشكلة المنتظرة بين الثنائية ستحتاج لتدخل مبكر من الفرنسي زين الدين زيدان الذي سيحدد المنفذ الأول لضربات الجزاء مع الملكي في الموسم الجديد.





الجدير بالذكر أن صفقة هازارد هي الثالثة التي يعلن عنها الملكي بعد لوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو مدافع بورتو ومن المنتظر ان تحسم صفقة انضمام فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون خلال الأيام القادمة.



