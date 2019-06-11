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تصفيات يورو 2020.. هازارد يقود تشكيلة بلجيكا أمام أسكتلندا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:36 م
تصفيات يورو 2020.. هازارد يقود تشكيلة بلجيكا أمام أسكتلندا
هازارد
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أحمد عصام
 
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أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن تشكيلة منتخبه الأساسية والتي ستبدأ ضد منتخب أسكتلندا، في المباراة التي ستجمع المنتخبين في إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

 

حراسة المرمى : كورتوا.

 

خط الدفاع : ألدرفاليد - فيرتونخين - كومباني - مونييه.

 

خط الوسط : هازارد - فيتسل - تيليمانيس - دي بروين.

 

خط الهجوم : ايدين هازارد - لوكاكو.

 

 

 

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