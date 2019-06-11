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"رمى نفسه من الدور الرابع".. مفاجآت حول المتهم بطعن والدته بالبساتين

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:37 م
رمى نفسه من الدور الرابع.. مفاجآت حول المتهم بطعن والدته بالبساتين
أرشيفية
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داليا عادل
 
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كشف مصدر قضائي عن مفاجآت جديدة حول واقعة طعن مدرسة على يد نجلها بمنطقة البساتين، وتبين أن المتهم حال عرضه على النيابة العامة اليوم الثلاثاء، طلب من الحرس المكلف بحراسته، الدخول إلى دورة المياه، وبعد فك "الكلبشات"، غافل الحرس وهرب مسرعا وألقى بنفسه من الطابق الرابع، ما أسفر عن إصابته بكسر بالرجل وكدمات متفرقة بجسده.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الفجر، أنه تم نقل المتهم لمستشفي قصر العيني لتلقى العلاج اللازم، تحت حراسة مشددة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حول الواقعة، بعد تماثله الشفاء.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغ من الأهالى يفيد بمحاولة شاب يدعى "أحمد. م" 27 عامًا قتل والدته عن طريق طعنها عدة طعنات كادت أن تنهى بحياتها، وتم نقلها الى المستشفى نظرآ لحالتها لتلقي العلاج اللازم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الحادث وادعى في بداية المناقشة أنه قام بذلك نظرًا لظروف مادية بينه وبين والدته، وحال نشوب مشادة كلامية بينهما، حاول أن يكبح جماحها فسدد عدة طعنات لها وحاول الانتحار، حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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