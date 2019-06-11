محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية (صور)

حرص اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية بنطاق حى ثان لمتابعة وتفقد أعمال رصف الشوارع الفرعية والداخلية بمنطقة إستاد النادى الإسماعيلية ومتابعة نسب التنفيذ لتلك الأعمال والتى رافقه خلالها المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وقد تفقد محافظ الإسماعيلية خلال الجولة ما يجرى تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة لعدد من الشوارع بنطاق الحى والتى شملت متابعة أعمال رصف الشوارع المحيطة بمنطقة الإستاد.





وخلال تفقد المحافظ لما تم تنفيذه من أعمال أكد على ضرورة اهتمام رؤساء الأحياء وجميع المسؤلين بالشوارع الفرعية والاهتمام برفع كفائتها وتطويرها بالتزامن مع استمرار وتفعيل أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للإسماعيلية.



