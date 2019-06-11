ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محسن عادل: 70 % من الدين العام بالعملة المحلية

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:36 م
محسن عادل: 70 % من الدين العام بالعملة المحلية
الجنيه المصري
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن نسبة الدين العام المصري ليست مقلقة، موضحًا أن ما يقلل خطورة الدين العام أن حوالي 70% منه بالعملة المحلية، و30% منه فقط بعملة أجنبية.

وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكومة خططت أن تصل بالدين العام خلال عامين إلى أقل من 80%، منوهًا بأنه لو كان يمثل الدين العام خطورة لكانت ارتفعت أسعار الفائدة بصورة أكبر، ولكن هذا لم يحدث.

وأضاف: "مصر النهاردة مبتاخدش جنيه واحد من حد، ولا بتاخد معونة"، متابعا أن مصر تعتمد على مواردها.
Advertisements
المزيد عن: الناتج المحلي العملة المحلية الديون الخارجية الدين العام الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
20:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية