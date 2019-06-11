محسن عادل: 70 % من الدين العام بالعملة المحلية
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:36 م
هدى عبدالرازق
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قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن نسبة الدين العام المصري ليست مقلقة، موضحًا أن ما يقلل خطورة الدين العام أن حوالي 70% منه بالعملة المحلية، و30% منه فقط بعملة أجنبية.
وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكومة خططت أن تصل بالدين العام خلال عامين إلى أقل من 80%، منوهًا بأنه لو كان يمثل الدين العام خطورة لكانت ارتفعت أسعار الفائدة بصورة أكبر، ولكن هذا لم يحدث.
وأضاف: "مصر النهاردة مبتاخدش جنيه واحد من حد، ولا بتاخد معونة"، متابعا أن مصر تعتمد على مواردها.
وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الحكومة خططت أن تصل بالدين العام خلال عامين إلى أقل من 80%، منوهًا بأنه لو كان يمثل الدين العام خطورة لكانت ارتفعت أسعار الفائدة بصورة أكبر، ولكن هذا لم يحدث.
وأضاف: "مصر النهاردة مبتاخدش جنيه واحد من حد، ولا بتاخد معونة"، متابعا أن مصر تعتمد على مواردها.
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