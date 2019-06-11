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مهاجم ريال مدريد على رادار الدوري التركي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:24 م
مهاجم ريال مدريد على رادار الدوري التركي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن وجهة جديدة لماريانو، مهاجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن ماريانو سوف يرحل عن ريال مدريد هذا الصيف بعدما ضم النادي الملكي الصربي لوكا يوفيتش من فرانكفورت في الأيام الماضية.

وتابعت الصحيفة أن وكلاء ماريانو عرضوا مهاجم ريال مدريد على إدارة فناربخشة التركي من أجل ضمه في الصيف.

وكان ريال مدريد ضم ماريانو في الصيف الماضي من ليون مقابل 21.5 مليون يورو بعد تألقه في صفوف الفريق الفرنسي بتسجيل 21 هدفا في 45 مباراة لكنه لعب 22 مباراة مع الريال في الموسم الماضي.

وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن  فرناندو يورنتي، مهاجم يورنتي هو الآخر معروض على بطل الدوري التركي، جالطة سراي لضمه من السبيرز هذا الصيف.

وسجل يورنتي هدفا وصنع 4 أهداف في 20 مباراة مع توتنهام في الموسم المنصرم.

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