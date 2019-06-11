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تحليل مباريات "كأس أمم إفريقيا 2019" مع الكويتي مشعل الشمري على قناة خليجية (صور)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:23 م
تحليل مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 مع الكويتي مشعل الشمري على قناة خليجية (صور)
مشعل الشمري
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الفجر الفني
 
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يستعد الإعلامي الكويتي مشعل الشمري، لخوض تجربة جديدة خلال الأيام القليلة المُقبلة، من خلال إحدى الشاشات الخليجية، وذلك بالتزامن مع بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، ومن المُقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم 21 يونيو الجاري.

 

ويُقدم "الشمري"، من خلال البرنامج تحليلا لأهم وأبرز المباريات الخاصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة في مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

 

يذكر أن الكويتي مشعل شاكر داوود الشمري، مقدم برامج بدأ مشواره الإعلامي على شاشة تلفزيون الوطن ببرنامج اكسترا تايم وملعب الوطن ودورة الروضان ومن ثم قناة العدالة كمراسل ميداني ببرنامج اللوبي الرياضي، ثم أصبح مقدم برامج واستوديوهات تحليلية، اسلوبه المميز في تقديم البرامج جذب مسؤولوا قناة الكأس لتعيينه فيها، لتغطية بطولة العالم لكرة اليد للشباب في قطر.

 

وأصبح أول مقدم برامج رياضية في قناة الكأس عبر برنامج "ريو الآن" والذي عني بتغطية الألعاب الاولمبية بالبرازيل بعد التحاقه بالقناة في 22 يوليو 2015.

 

من أبرز الأعمال التي قدمها على قناة الكاس، سباق "صملة" وكأس العالم للدراجات الهوائية، وعدة بطولات لكأس العالم، بالإضافة إلى برنامج أسبوعي يقدمه على شاشة الكاس بعنوان فاست بريك لكرة اليد.

تحليل مباريات "كأس أمم إفريقيا 2019" مع الكويتي مشعل الشمري على قناة خليجية (صور)
تحليل مباريات "كأس أمم إفريقيا 2019" مع الكويتي مشعل الشمري على قناة خليجية (صور)
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