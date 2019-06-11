شكرى يبحث هاتفيا مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون بين البلدين

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيا من كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، حيث اتفق الجانبان على أهمية توسيع أفاق العلاقات التي تربط بين البلدين.





وأعربت الوزيرة الكندية عن سعادتها لفوز شركة "بومباردييه" بمشروع قطار المونوريل الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.