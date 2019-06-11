حوار| محمد عبد العاطي يكشف الأسرار: الزمالك يُفاوضني وحلمي أوروبا.. المنتخب "مش" محمد صلاح بس.. وسنفوز بإفريقيا

- ماعنديش مانع ألعب في الأهلي أو الزمالك "بس اللي يقدرني"

- تاكيس أضاف لي شخصيا ولا أنسى ما فعله معي

- الدوري للأهلي بنسبة ٧٠٪

- تاكيس جونياس أفضل مدرب بدون نقاش وعبد الله السعيد وإبراهيما نداي وعبد الله جمعة وبوزاس وهلال الأفضل هذا الموسم

- لدي أكتر من عرض في مصر والسعودية لكن.!

- منتخب مصر مرشح قوي للفوز بأمم إفريقيا لهذه الأسباب

- محمد صلاح قادر على صناعة الفارق مع المنتخب لكن "مش هو بس"

- المغرب والسنغال والجزائر مرشحون أقوياء للفوز بكأس إفريقيا

- كهربا وعبد الله جمعة وهلال وكريم حافظ يستحقون الانضمام للمنتخب

- شرف لأي لاعب تمثيل منتخب مصر فهو حلمي وأسعى لتحقيقه

- هذه طموحاتي في الموسم المقبل

نجح فريق وادي دجلة في البقاء ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما قدم مستويات جيدة للغاية وتحديدا في الدور الثاني من البطولة، بعدما تمكن لاعبو الفريق الدجلاوي من تطبيق الخطة التي وضعها لهم اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق.

ولعل أبزر من لفت الأنظار في هذا الموسم مع الفريق الدجلاوي محمد عبد العاطي لاعب الوسط الذي نال إشادة جميع المحللين بفضل مستواه المميز الذي ظهر به مع فريقه، ليجذب أنظار العديد من الأندية للحصول على خدماته وفي مقدمتها الزمالك.

"الفجر الرياضي " أجرى هذا الحوار مع أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الممتاز هذا الموسم، ليكشف من خلاله الأسرار حول مفاوضات الزمالك معه وإلى أين وصلت؟، ورأيه في بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في مصر هذا الشهر، ومن سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم.

وإليكم الحوار :-

في البداية نهنئك على ظهورك بمستوى مميز مع وادي دجلة هذا الموسم

الحمد لله.. بتوفيق من الله عز وجل وتعب زملائي والجهاز الفني بقيادة مستر تاكيس جونياس.

وجهت الشكر لتاكيس جونياس مدرب دجلة لماذا؟

من يحب كرة القدم يجب أن يشكر المدرب اليوناني فله فضل كبير في تطور مستواي هذا الموسم، كما أنه منحني فرصة للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي وهو ما ساهم في ظهوري بهذا المستوى.

لماذا عانى فريق وادي دجلة في بداية الموسم؟

الخطة التي نلعب بها مع مستر تاكيس تحتاج إلى المزيد من الوقت لكي نتأقلم عليها، وفي الدور الثاني وبعدما تعودنا عليها حققنا نتائج جيدة للغاية وأنهينا الدوري في المركز العاشر.

بعد تألقك هذا الموسم سمعنا عن مفاوضات من نادي الزمالك معك.. ما تعليقك؟

بالفعل هناك مفاوضات من جانب نادي الزمالك بشكل قوي مع وكيل أعمالي لانتقالي إلى النادي الأبيض، ولا أمانع في الانضمام إليه لأنه أحد أكبر الأندية المصرية لكن يربطني عقد مع وادي دجلة لمدة 4 مواسم أخرى والرحيل سيكون من خلال النادي.

هل هناك مفاوضات من جانب النادي الأهلي؟

ما أعلمه أن المفاوضات من جانب الزمالك وهو ما أبلغني به وكيلي، أما عن الأهلي فيس لي علم بذلك ويردده الإعلام.

وماذا لو تلقيت عرضا من الأهلي والزمالك.. لمن ستكون الأولوية؟

الانضمام إلى أي الناديين شرف لأي لاعب ، وسأنضم للي يخلصني من وادي دجلة واللي يقدرني.

معنى ذلك أنك تغلق باب الاحتراف في الوقت الحالي؟

الاحتراف في أوروبا حلم أي لاعب، وأنا لاعب كرة قدم وأحلم بذلك لكن عندما أتلقى عرض أوروبي سأرغب في تحقيق حلمي.

معنى ذلك أنك لم تتلقى أي عروض أوروبية في الفترة الأخيرة؟

لا.. لكن هناك عروض من أندية في الدوري السعودي.

وما رأيك في الانتقال إلى الدوري السعودي؟

لا أفضل ذلك وطلبت وكيلي بإغلاق هذا الأمر تماماً.

من وجهة نظرك.. من أفضل مدرب في الدوري هذا الموسم؟

بدون نقاش تاكيس جونياس، لأنه المدرب الوحيد الذي غير طريقة لعب كرة القدم في مصر تماما، بجانب الكابتن إيهاب جلال بعد النتائج الرائعة التي حققها مع المصري في الدور الثاني.

ومن أفضل لاعب؟

هناك الكثير نجح في تقديم مستوى متميز أمثال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وبوزاس صديقي في الفريق ومحمد هلال وعبد الله جمعة وإبراهيما نداي.

من مثلك الأعلي محليا وعالميا؟

كنت أحب حسام غالي جدا وطريقة لعبه أما عالميا فسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة.

بطولة الدوري يتبقى بها القليل من المباريات للأهلي والزمالك.. من سيتوج باللقب؟

أعتقد بأن الأهلي الأقرب بنسبة 70% فتعادل الزمالك في أي مباراة وفوز الأهلي على المقاولون العرب يمنحه اللقب رسميا، حيث سيلعب الزمالك المباريات المتبقية له تحت ضغط كبير وهو ما يعزز حظوظ الفريق الأحمر في التتويج باللقب.

ننتقل إلى جزئية أخرى هامة.. ما رأيك في بطولة أمم إفريقيا هذه النسخة؟

البطولة ستكون قوية للغاية لأنها تضم منتخبات قوية وتمتلك زخيرة من اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا.

وما هي حظوظ منتخب مصر في الفوز باللقب من وجهة نظرك؟

منتخب مصر يبقى المرشح الأول للفوز باللقب فالبطولة تقام على ملاعبنا ووسط جماهيرنا كما أنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وإن شاء الله يفوز باللقب.

وما هي المنتخبات التي تتوقع ظهورها بشكل قوي ؟

المغرب والسنغال والجزائر

هل ترى أن محمد صلاح قادر على قيادة منتخب مصر للذهاب بعيدا في البطولة؟

ماحدش يقدر يقول على محمد صلاح حاجة، لكن المنتخب به عناصر مميزة من اللاعبين الآخرين والقادرين على إسعاد الجماهير.

البعض انتقد أجيري في اختياراته لقائمة المنتخب بالبطولة.. ما رأيك؟

اختيارات اللاعبين وجهات نظر للجهاز الفني، لكن هناك عدد كبير من اللاعبين استحقوا التواجد في القائمة.

ومن هؤلاء اللاعبين؟

محمود كهربا وعبد الله جمعة وكريم حافظ ومحمد هلال.

بعد ظهورك بمستوى مميز هل توقعت أن تنضم للمنتخب؟

الانضمام لمنتخب مصر هو حُلم أي لاعب لكن علينا احترام اختيارات الجهاز الفني.

في النهاية.. ما هي أحلامك وطموحاتك في الموسم المقبل؟

أن أقدم شئ للنادي ونسعى لتواجده في المربع الذهبي وأنضم لمنتخب مصر.