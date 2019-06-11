الأكاديمية العربية تكرم وزيرة الهجرة وإسعاد يونس (صور)

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كرمت، مساء اليوم الثلاثاء، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإعلامية إسعاد يونس، مخرج برنامج "مصر تستطيع" محمد مراد، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق، وذلك خلال حفل الأكاديمية بحفل مشروعات تخرج قسم إدارة الإعلام " كلية الادارة والتكنولوجيا " بمكتبة الإسكندرية.





وقالت الدكتورة ريهام عادل رئيس قسم إدارة الإعلام إن مشروعات التخرج كانت تدور على المشاكل المجتمعية وخلق حلول مبتكرة، مضيفة أنه تم رصد نماذج للمشاركة المجتمعية الايجابية لتشجيعه على تقديم عمل اعلامي تنموي يساهم في تشكيل وعي الشباب.



وبدأ مساء اليوم الثلاثاء حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الخاصة بمشروعات تخرج قسم إدارة الإعلام " كلية الادارة والتكنولوجيا " بمكتبة الإسكندرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم معالي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الاعلامية والفنانة إسعاد يونس، الإعلامي عمرو الليثي، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، السباح العالمي عمرو السوهاجي المتأهل لاولمبياد طوكيو 2020، محمد مراد مخرج برنامج صاحبة السعادة.

