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نتائج الطلاب برقم الهويه فقط | الاستعلام عن نتائج الاختبارات | رابط نظام نور noor.moe.gov.sa | نور برقم السجل المدني

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:01 م
نتائج الطلاب برقم الهويه فقط | الاستعلام عن نتائج الاختبارات | رابط نظام نور noor.moe.gov.sa | نور برقم السجل المدني
نظام نور
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نتائج الطلاب برقم الهويه فقط، تزداد في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن نتيجة الامتحانات، ويعتبر نظام نور من أهم الأنظمة في المملكة العربية السعودية للاستعلام عن نتائج الاختبارات، وللاستعلام عن النتيجة من هذا الرابط noor.moe.gov.sa، ويقدم هذا النظام خدمة متميزة لأولياء الأمور وأبنائهم بمتابعة سلوك الطالب ونتائجه وحضوره.

نظام نور برقم الهوية
يقدم نظام نور برقم الهوية العديد من الخدمات التي تسهل على أولياء الأمور متابعة نشاط وسلوك أبنائهم فى مراحلهم التعليمية، فهو يقدم لهم كشف كامل عن نسب حضور وغياب الطلاب بجانب تقييمه الشهري بالاِضافة اِلى معرفة نتائج الاِمتحانات، ولمعرفة نتائج الاِمتحانات (noor)، ونقدم لكم رابط نظام noor.moe.gov.sa للاستعلام عن التنيجة.

نظام نور برقم السجل المدني
تم إطلاق نظام نور برقم السجل المدني للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم سواء فى معرفة نتائج الطلاب برقم الهويه فقط أو متابعة تحصيلهم الدراسي أونلين عن طرق الإنترنت، والآن يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بالسجل المدني فقط، وقد وفرت هذه الخدمة الكثير من الوقت والجهد لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

وللإستعلام اتبع الخطوات التالية:

1- ادخل على نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني عبر هذه الرابط (noorresults).
2- الآن اكتب اسم المستخدم ورقم المرور الخاص به.
3- اختر منتجات إلكترونية ثم اختر برنامج نور لنتائج الطلاب.
4- ادخل بيانات اسم المستخدم ورقم المرور ورمز التعريف.
5- اختر كلمة تقارير من القائمة بجانب الشاشة.
6- اختر اشعار الدرجات لتحصل على تقارير مفصل.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية فقط
حددت وزارة التربية والتعليم السعودية موقع رسمي للتسجيل يُسمى موقع نور الإلكتروني عبر نظام نور برقم الهوية فقط لكي تقدم الكثير من الخدمات التعليمية للمواطن السعودي، على سبيل المثال تسجيل الأطفال الجدد والإستعلام عن نتائج الطلاب، بالإضافة إلى نظام لأولياء الأمور الذى يُمكنهم من معرفة نتائج أبنائهم وتحصيلهم الدراسي.

نظام نور برقم الهوية فقط

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