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داعية إسلامي: حسن الخلق أساس زيادة الرزق (فيديو)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:14 م
داعية إسلامي: حسن الخلق أساس زيادة الرزق (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعي الله في صلواته بأن يهديه حسن الخلق، مؤكدًا أن حسن الخلق أساس زيادة الرزق.

وأضاف "عبد المعز"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن النبي كان يستعيذ من 4 أمور في كل صلاة، بعد التشهد وقبل التسليم.

وأوضح أن النبي كان يستعيذ من عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، مشيرًا إلى أنه يجب أن يفعل المسلم ذلك سنة لرسول الله.
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المزيد عن: مصر لعلهم يفقهون فضائية دي إم سي حسن الخلق أساس زيادة الرزق النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ رمضان عبد المعز
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