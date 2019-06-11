داعية إسلامي: حسن الخلق أساس زيادة الرزق (فيديو)

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعي الله في صلواته بأن يهديه حسن الخلق، مؤكدًا أن حسن الخلق أساس زيادة الرزق.



وأضاف "عبد المعز"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن النبي كان يستعيذ من 4 أمور في كل صلاة، بعد التشهد وقبل التسليم.



وأوضح أن النبي كان يستعيذ من عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، مشيرًا إلى أنه يجب أن يفعل المسلم ذلك سنة لرسول الله.

