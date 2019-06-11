كازبلانكا في الصدارة بـ 34 مليون جنيه.. حصيلة إيرادات أفلام العيد في أول أسبوع

حصد فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة إيرادات فى دور السينما، إيرادات وصلت إلى 34 مليونا و170 ألفا و681 جنيها فى الأسبوع الأول من عرضه، ليواصل تصدره لشباك تذاكر موسم عيد الفطر، وهو الفيلم الذى قام بتأليفه هشام هلال ومن إخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.



