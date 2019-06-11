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كازبلانكا في الصدارة بـ 34 مليون جنيه.. حصيلة إيرادات أفلام العيد في أول أسبوع

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:11 م
كازبلانكا في الصدارة بـ 34 مليون جنيه.. حصيلة إيرادات أفلام العيد في أول أسبوع
كازبلانكا
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الفجر الفني
 
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حصد فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة إيرادات فى دور السينما، إيرادات وصلت إلى 34 مليونا و170 ألفا و681 جنيها فى الأسبوع الأول من عرضه، ليواصل تصدره لشباك تذاكر موسم عيد الفطر، وهو الفيلم الذى قام بتأليفه هشام هلال ومن إخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وينافس فيلم "كازابلانكا" فى موسم العيد 4 أفلام أخرى هى "الممر" بطولة أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة وحقق 18 مليونا و204 آلاف و328 جنيها فى أول أسبوع عرض، و"سبع البرمبة" بطولة رامز جلال تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وحقق 14 مليونا و580 ألفا و940 جنيها فى أول أسبوع عرض، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز وحقق 11 مليونا و95 ألفا و723 جنيها فى أول أسبوع عرض، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإخراج محمد على فحصد 2 مليون و667 ألفا و709 جنيهات فى أول أسبوع عرض.
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