بإيرادات خيالية.. "كازابلانكا" يتصدر قائمة إيرادات أفلام العيد بـ34 مليون جنيه (صورة)
حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، إيرادات وصلت إلى 34.170.681 مليون جنيه ليواصل الفيلم تصدره منفردًا لشباك تذاكر موسم عيد الفطر الذي انطلق يوم الثلاثاء قبل الماضي بمنافسة 5 أفلام.
بينما جاء في المركز الثاني فيلم "الممر"
للنجم أحمد عز بإيرادات بلغت 18.204.328 مليون جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم
"سبع البرومبة" للنجم رامز جلال بإيرادات بلغت 14.580.940 مليون جنيه.
وجاء في المركز الرابع فيلم "حملة
فرعون" للنجم عمرو سعد بإيرادات بلغت 11.095.723 مليون جنيه، وتذيل القائمة
فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد بإيرادات بلغت 2.667.709 مليون جنيه.
فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال
وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير
كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم
التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد
وأحمد فهمى وآخرين.
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