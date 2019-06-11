نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 11/6/2019





قالت وزارة التجارة والصناعة المصري، إنه تم توفير أكثر من 200 مليون جنيه لتوصيل المرافق اللازمة للمجمعات الصناعية التي سيتم الانتهاء من تنفيذها.





قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الليمون انخفضت اليوم إلى 50% بجميع أنحاء الجمهورية.





وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على زيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيهاً للزيادة، مع وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.





فى اطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى المالية والنقل لتطوير منظومة النقل وانشاء عدد من الموانئ الجافة تتلقى وزارة النقل و الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص"p.p.p"التابعة لوزارة المالية العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر اعتبارًا من 11 يوليو المقبل.





صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت منح مهلة لسداد فرق المساحة، للفائزين بالقرعات العلنية للأراضي الأكثر تميزاً والمتميزة.





تابع محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آخر الإجراءات والإستعدادات التى إتخذتها كل من شركات شمال القاهرة الإسكندرية و القناة لتوزيع الكهرباء ، لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتجهيز الإستادات .





تذبذب سعر الدولار اليوم في مصر، ليرتفع في منتصف التعاملات الصباحية ويعاود التراجع في بداية التعاملات المسائية، لسيجل تراجع في 5 بنوك مصرية هم (البنك العربي الأفريقي، بنك قناة السويس، الشركة المصرفية العربية، بنك عودة، بنك البركة).





كشف متعاملون، يوم الثلاثاء، إن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اشترت 120 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.





نشرت تقاير صحفية نقلًا عن مصادر مصرفية مسئولة إنه تم إبلاغ طارق عامر محافظ البنك المركزي رسمياً بعدم التجديد له فى منصبه، والذى تنتهي فترة ولايته فى نوفمبر القادم.





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 11/6/2019 .