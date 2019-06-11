أحمد مرتضى منصور يغازل الأهلي بنبذ التعصب
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:07 م
أسماء فايز
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دعا أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق بنبذ العنف والتعصب بين جماهير الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.
وكتب منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت موطن للفتنه والجهل والتعصب "
وأضاف : "أتشرف بكونى زمالكاوى ولكنى لا أتذوق الحب إلا بمنافسه الأهلي "
وتابع :" كفايه تسخين لجمهور الزمالك والأهلي لا وجود لمتعة الكرة بدون القطبين "
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