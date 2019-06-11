ننشر رابط شغال بوابة الازهر الالكترونية | ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 بالاسم فقط والشهادة الاعدادية الآن

حرصا منا على تقديم الخدمات للقراء، اليوم سنقدم لكم رابط بوابة الازهر الالكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 بالاسم فقط، للدخول على الرابط

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019، تعلن نتيجة الأزهرية عبر موقع الأزهر الإلكتروني برقم الجلوس فور اعتمادها رسمياً خلال ساعات، وصرح الشيخ علي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق، إن نتيجة نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية سيتم اعتمادها فور نهاية إجازة عيد الفطر المبارك ، موضحا خلال تصريحات صحفية إنه تم انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب ويتم الآن تجميعها ورصدها من خلال لجان النظام والمراقبة بجميع محافظات مصر.





ننشر رابط شغال بوابة الازهر الالكترونية | ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 بالاسم فقط والشهادة الاعدادية الآن





نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019





إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس سيتم بعد اعتمادها خلال مؤتمر صحفي بمقر الأزهر بحضور نخبة من أهم الشخصيات التعليمية على مستوى التعليم الأزهري، وأوضح الشيخ علي خليل أنه أصدر تعليمات للمصححين والمراجعين بضرورة تحرى الدقة المتناهية والتأني في العمل لتقدير درجات الطلاب بشكل سليم، ومنح كل طالب حقه كاملاً، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم أثناء عملهم.









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تنشر نتيجة الشهادة الازهرية 2019 سواء المرحلة الابتدائية أو الاعدادية من خلال رابط موقع الإزهر التعليمي عبر الإنترنت، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني برقم الجلوس، وسنرفق لكم في نهاية المقال روابط الاستعلام عن نتيجتكم.





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نتيجة الازهرية برقم الجلوس بوابة الازهر الالكترونية





نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الأزهرية تعتمد رسمياً من خلال مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر بعد قليل، وسيتم نشر اسماء العشرة الأوائل على مستوى الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية.





ظهور نتيجة الشهادة الازهرية عبر تطبيق الأزهر والرقم الساخن.



