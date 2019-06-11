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فولفسبورج يتعاقد مع اوتافيو

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:09 م
فولفسبورج يتعاقد مع اوتافيو
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وكالات
 
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ضم نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم البرازيلي باولو اوتافيو، المدافع الأيسر لنادي انجولشتات الألماني.

جاء ذلك وفقا لما أكده الناديان اليوم الثلاثاء، ليكون اوتافيو ثالث لاعب يضمه فولفسبورج بعد كيفين إمبابو (من بويز برن) وجواو فيكتور (من لاسك لينتس)، ووقع اوتافيو عقدا لمدة 4 سنوات مع فولفسبورج.

من جانبه، قال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورج إن " باولو لاعب يتميز بسرعة جيدة وجاهزية للمشاركة بالإضافة إلى قدرات أخرى".

يذكر ان اوليفر جلاسنر، المدير الفني الجديد لفولفسبورج، يعرف اوتافيو منذ أن كانا معا في نادي لاسك لينتس النمساوي.

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