روبن على رادار لاتسيو

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو يفكر بقوة في التعاقد مع الهولندي المخضرم ​آريين روبن نجم بايرن ميونخ الألماني​ في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية بأنه تم عرض خدمات روبن من قبل وكلاء أعماله على لاتسيو.





وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن لوتيتو معجب بالعرض ويعتبره مشابه لخطوة إنضمام ميروسلاف كلوزه في 2011 من بايرن ميونيخ حيث لعب كلوزه حتّى إعتزاله لعام 2016 في لاتسيو.





يذكر أن روبن يستطيع الرحيل إلى أي فريق آخر بشكل حر ومجاني بعد إنتهاء عقده مع الفريق البافاري.



