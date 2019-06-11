مصطفى الفقي عن إسعاد يونس: "بتسعد الناس أحد ورمز محترم للفن"
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:03 م
شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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أشاد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية بالإعلامية والفنان إسعاد يونس، مؤكدًا أنها "بتسعد الناس".
وأضاف "الفقي" أن صورة إسعاد مع زميلتها الفنانة سهير البابلي التي انتشرت منذ فترة أثناء مرض الأخيرة، دليل على أن إسعاد أحد الرموز المحترمة للفن في مصر.
جاء ذلك خلال تكريم الفقي في حفل تخرج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل تخرج لطلاب دفعة إدارة الإعلام لعام ٢٠١٩، مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبة الأسكندرية.
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