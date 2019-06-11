مصطفى الفقي عن إسعاد يونس: "بتسعد الناس أحد ورمز محترم للفن"

أشاد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية بالإعلامية والفنان إسعاد يونس، مؤكدًا أنها "بتسعد الناس".





وأضاف "الفقي" أن صورة إسعاد مع زميلتها الفنانة سهير البابلي التي انتشرت منذ فترة أثناء مرض الأخيرة، دليل على أن إسعاد أحد الرموز المحترمة للفن في مصر.



