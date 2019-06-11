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سيميوني يريد كافاني في اتلتيكو مدريد

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:04 م
سيميوني يريد كافاني في اتلتيكو مدريد
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قالت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء إن الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب اتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال موقع لو 10 سبورت الفرنسي، إن اتلتيكو مدريد يراقب كافاني عن قرب في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه حال رحيل دييجو كوستا في الصيف.

وتابع الموقع أن كافاني يمثل صداعا في باريس سان جيرمان وقد يرحل في فترة الانتقالات الصيفية بالرغم من رغبته في البقاء بصفوف الفريق الباريسي.

وكان وكيل كافاني صرح في الأسابيع الماضية بأن موكله سعيد في صفوف باريس سان جيرمان ولم يتوصل لإتفاق مع أي فريق في الفترة الأخيرة.

وينال كافاني اهتمام كل من اتلتيكو مدريد ونابولي ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وتشيلسي وانتر ميلان هذا الصيف.


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