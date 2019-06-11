بوابة الازهر .. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 عبر بوابة الازهر Azhar بالاسم ورقم الجلوس

عمليات البحث على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 التي تتم من خلال الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك بسبب اقتراب الموعد الخاص بظهورها جدا، حيث أعلن الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري والصف السادس الابتدائي الازهري سيتم ظهورها في الأسبوع الجاري، وذلك لأنه تم الانتهاء بالفعل من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة بصورة دقيقة وبكل شفافية ورصد الدرجات، ويرغب الجميع في معرفة هذه النتيجة لكي يطمئنوا على نتيجة جهدهم طوال الترم الثاني.





نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019

ويشار إلى أن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية قد تم اعتمادها بمعدل نجاح حوالي 65.22%، وتعتبر هذه النسبة هي نسبة جيدة جدا في التعليم الأزهري بشكل عام، حيث أن الطلاب يترقبون ظهور النتيجة بكل شغف وقلق، وينتظرون لحظة رفعها على موقع بوابة الأزهر الالكترونية، وذلك بعد أن يقوموا بتسجيل الاسم الخاص بهم وأيضا رقم الجلوس لكي يعرفوا النتيجة، ونتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 تم اعتمادها بنسبة نجاح 72%.

بوابة الأزهر الشريف الالكترونية

من المفترض أن يتم الاستعلام ومعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري وأيضاً نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 من خلال بوابة الأزهر الشريف الالكترونية، حيث أنها تعتبر هي الموقع الوحيد الرسمي الذي من خلاله يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة والاستعلام عنها، فلا يوجد شيء يفعله الطالب الآن سوى أن يقوم بتحضير رقم الجلوس الخاص به لكي يحصل على النتيجة بعد ظهورها على الموقع، وذلك من خلال اختيار نتيجة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني، وبعد ذلك كتابة اسم الطالب المطلوب معرفة نتيجته ورقم الجلوس ثم الضغط على معرفة نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 الترم الثاني.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2019 عبر بوابة الازهر، وبعد تأخر النتجية ازدادت