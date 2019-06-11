اختفاء 600 نوع من النباتات فى السنوات الـ250 الماضية

اختفت حوالي 600 نوع من النباتات من الكوكب في السنوات الـ 250 الماضية، أي أكثر من ضعف عدد أنواع الطيور والثدييات والبرمائيات التي واجهت نفس المصير، وفقًا لدراسة جديدة نشرتها شبكة "سى إن إن" اليوم.





ووجد البحث، الذي نُشر الاثنين في مجلة طناتشر ايكولوجى ايفولوشن"، أن 571 نوعًا من النباتات قد اختفت من الحياة البرية في جميع أنحاء العالم ، وأن انقراض النبات يحدث بمعدل 500 مرة أسرع من المعدل الذي كان عليه دون تدخل بشري.





وقال الباحثون إن انقراض الحيوانات يحدث بسرعة لا تقل عن 1000 مرة عن المعدل الطبيعي للانقراض، ولكن يشير التقرير إلى أن الباحثين يعتقدون أن معدل انقراض النبات قد تقلّصت قيمته.

وأضاف الباحثون في الحدائق النباتية الملكية وكيو وجامعة ستوكهولم، أنها المرة الأولى التي يقوم فيها العلماء بتجميع نظرة شاملة حول النباتات التي انقرضت بالفعل".





وسجلت النباتات في الجزر، في المناطق المدارية وفي البحر المتوسط ​، أعلى معدلات انقراض النبات، حيث كانت هذه المناطق موطنًا لأنواع فريدة عرضة للأنشطة البشرية.





وقالت الدراسة، إن الزيادة في معدل انقراض النبات يمكن أن يكون بسبب فقدان موائل الأنواع الموجودة في منطقة جغرافية صغيرة.