ترامب يهدد برفع الرسوم الجمركية على النبيذ الفرنسى

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرنسا مجدداً بخلق حواجز تجارية أمام صادرات النبيذ الأمريكية، ووعد بأنه سيعمل على فتح السوق الأوروبية أمام النبيذ الأمريكي "العظيم".





"وقال ترامب لقناة سي إن بي سي خلال مقابلة موسعة :"فرنسا تحمل إلينا الكثير مقابل النبيذ، مع ذلك فإننا نصدّر إليهم القليل جدًا من النبيذ الفرنسي"، وأضاف أن صانعي النبيذ في كاليفورنيا قد اشتكوا من تعريفات الاتحاد الأوروبي.



