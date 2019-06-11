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نبيلة مكرم تدعوا الشباب لمشاهدة فيلم "الممر"

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:54 م
نبيلة مكرم تدعوا الشباب لمشاهدة فيلم الممر
نبيلة مكرم
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شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
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دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشباب لمشاهدة فيلم "الممر"، والذي اعتبره عمل فني جيد، صور تحول الهزيمة لانتصار، لافتة إلى أن كل واحد في حياته ممر يتحول فيه، مؤكدة أنه لابد من تشجيع الأعمال الفنية الجيدة.

جاء ذلك خلال تكريم الوزيرة في حفل تخرج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل تخرج لطلاب دفعة إدارة الإعلام لعام ٢٠١٩، مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبة الأسكندرية.

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