وزيرة الهجرة: أدعو الجميع مشاهدة فيلم الممر (صور)

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الإعلام له خاصية هامة في الوقت الذي تمر به مصر في الحروب التي تحيط بمصر، والإعلام السلبي ضد مصر، وإنه هناك ضرورة تواجد دفعات جديدة تدافع عن مصر ضد تلك الهجمات.





وأضافت، أن الوزارة تتعاون مع الإعلام من خلال برنامج مصر تستطيع، الذي يبرز العلماء المصريين في الخارج، وأن البرنامج دليل على إمكانية تعاون الإعلام مع الدولة، وقد دعت الوزيرة مشاهدة الجمهور فيلم"الممر" الذي يبرز دور الجيش الوطني، وخاصة أنه يمكن لكل شخص لديه ممر في حياته يشهد سقوط وانتصار، مضيفة: "نحن بحاجة إلى إعلام وطني".



