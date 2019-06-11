وزيرة الهجرة: أدعو الجميع مشاهدة فيلم الممر (صور)
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:55 م
دينا حسن- محمد رجب
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الإعلام له خاصية هامة في الوقت الذي تمر به مصر في الحروب التي تحيط بمصر، والإعلام السلبي ضد مصر، وإنه هناك ضرورة تواجد دفعات جديدة تدافع عن مصر ضد تلك الهجمات.
وأضافت، أن الوزارة تتعاون مع الإعلام من خلال برنامج مصر تستطيع، الذي يبرز العلماء المصريين في الخارج، وأن البرنامج دليل على إمكانية تعاون الإعلام مع الدولة، وقد دعت الوزيرة مشاهدة الجمهور فيلم"الممر" الذي يبرز دور الجيش الوطني، وخاصة أنه يمكن لكل شخص لديه ممر في حياته يشهد سقوط وانتصار، مضيفة: "نحن بحاجة إلى إعلام وطني".
وبدأ مساء اليوم الثلاثاء حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الخاصة بمشروعات تخرج قسم إدارة الإعلام " كلية الادارة والتكنولوجيا " بمكتبة الإسكندرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم معالي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الاعلامية والفنانة إسعاد يونس، الإعلامي عمرو الليثي، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، السباح العالمي عمرو السوهاجي المتأهل لاولمبياد طوكيو 2020، محمد مراد مخرج برنامج صاحبة السعادة.
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