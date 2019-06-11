إقامة نهائيات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب القرى بالإسكندرية

افتتح المهندس النائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب والدكتور محمد عبد القدر مساعد وزير الرياضة، فعاليات نهائيات الدورى الرياضى الاتحاد العام لمراكز شباب القرى الذى يقام بالمدينة الشبابية بأبو قبر خلال الفترة من ١٠ يونيو إلى ١٣ يونيو، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

وتقام المسابقات فى ألعاب كرة القدم الخماسى والكاراتيه وألعاب القوى والطاولة وذوى الاحتياجات الخاصة والكرة الطائرة.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الجيش والشرطة، ثم قام الدكتور أشرف موسي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب القرى بالترحيب بالضيوف واستعراض إنجازات الاتحاد السابقة ورؤية المستقبلية الاتحاد، ثم تم عرض فيلم تسجيل عن أنشطة الاتحاد ثم تم دعوة السيد النائب أشرف رشاد والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير والكاتب الصحفى كمال عامر لعقد الندوة التثقيفية الأولى للاتحاد وذلك تحت عنوان "نتحاور معا لبناء المواطن المصرى".

وتناول من خلال الندوة التثقيفية السادة الضيوف أهم المحاور لبناء شخصية الشباب المصرى ثم تم فتح حوار جاد مع الشباب تناول تلك النقاط، واختتمت المدة بتقديم دروع الاتحاد إلى السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير وكمال عامر رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.