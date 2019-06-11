نشرة أخبار السادسة.. "مدبولي" يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها "مدبولي" يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ووزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد.

"مدبولي" يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير المنطقة المحيطة والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، وكذا تطوير منطقة الفسطاط، وبحيرة عين الصيرة.

وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فور وصوله اليوم لمدينة شرم الشيخ بجولة ميدانية تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد.

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

الشرطة الفرنسية تكشف خلية نازية خططت لمهاجمة أماكن عبادة يهودية وإسلامية

أفادت مصادر قانونية لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الفرنسية اكتشفت واعتقلت أعضاء خلية نازية جديدة متهمة بالتخطيط لمهاجمة بيوت العبادة اليهودية و الإسلامية.

الكرملين يعلن اعتراض طائرات تجسس للناتو فى الأجواء الروسية

شارك الكرملين مشاهد لطائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوى 27 يبدو أنها تعترض طائرة أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق.