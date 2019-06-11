ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نور أميرة قصر مجهول في أحدث جلسة تصوير (صور)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:51 م
نور أميرة قصر مجهول في أحدث جلسة تصوير (صور)
نور
Advertisements
طباعة
سارة إبراهيم
 
Advertisements
خضعت الفنانة نور، لجلسة تصوير جديدة، تألقت من خلالها بإطلالة أنثوية جذابة، وظهرت كأميرة في أحد القصور المجهولة، وارتدت أكثر من فستان باللون الأبيض مع مكياج وتصفيف شعر بسيط أبرز ملامح وجهها. 

يذكر أن نور، شاركت في بطولة مسلسل "رحيم" مع النجم ياسر جلال، في شهر رمضان 2018، وشاركهما البطولة محمد رياض وحسن حسني وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، واخراج محمد سلامة.
نور أميرة قصر مجهول في أحدث جلسة تصوير (صور)
نور أميرة قصر مجهول في أحدث جلسة تصوير (صور)
نور أميرة قصر مجهول في أحدث جلسة تصوير (صور)
نور أميرة قصر مجهول في أحدث جلسة تصوير (صور)
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية