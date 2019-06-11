نور أميرة قصر مجهول في أحدث جلسة تصوير (صور)

خضعت الفنانة نور، لجلسة تصوير جديدة، تألقت من خلالها بإطلالة أنثوية جذابة، وظهرت كأميرة في أحد القصور المجهولة، وارتدت أكثر من فستان باللون الأبيض مع مكياج وتصفيف شعر بسيط أبرز ملامح وجهها.





يذكر أن نور، شاركت في بطولة مسلسل "رحيم" مع النجم ياسر جلال، في شهر رمضان 2018، وشاركهما البطولة محمد رياض وحسن حسني وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، واخراج محمد سلامة.