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إيطاليا: تأثيرات السياسات الاقتصادية التي نتبناها سوف تظهر خلال الربع الثاني

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 04:47 م
إيطاليا: تأثيرات السياسات الاقتصادية التي نتبناها سوف تظهر خلال الربع الثاني
جيوفاني تريا
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وكالات
 
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قال جيوفاني تريا، وزير المالية الإيطالي،  اليوم الثلاثاء، إن تأثيرات السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة سوف تظهر خلال الربع الثاني من العام.

وقال تريا إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة، موضحا أنها سوف تتبنى جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تريا القول: "تحقيق الاستقرار هدف ضروري لدولتنا".

وأضاف: "الحكومة سوف تخبر الاتحاد الأوروبي إن إيطاليا ملتزمة بالاستقرار المالي".

وأكد تريا أنه يتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة لهذا العام أقل من التوقعات.

 
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