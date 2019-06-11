أمير صلاح الدين: الممر حقق طموحاتي الفكرية بإظهار أهل النوبة بصورتهم الحقيقية

يؤدي أمير صلاح الدين في فيلم الممر للمخرج شريف عرفة دور عامر الشاب النوبي المُجند في الجيش المصري، ورغم اعتزازه الشديد بهويته إلا أنه كان يخاف دائماً من أداء دور النوبي منعاً للتصنيف، إلا أن تجربته في فيلم الممر كسرت هذا الحاجز، ويقول أمير "شعرت أنني أُمثل كل النوبيين في الفيلم، هذا القطاع العريض الذي تم تجاهله لسنوات طويلة، وحين كان يتم تقديمه كان بشكل أشبه بالكارتوني والمحصور في عدة فئات ومهن على رأسها مهنة حارس العقار، فيلم الممر حقق طموحاتي الفكرية بإظهار أهل النوبة بصورتهم الحقيقية".

رغبة أمير في البداية كانت أن يكون كل حواره باللغة النوبية وأن تكتب الترجمة أسفل الشاشة، ولكن بعد نقاش مع المخرج شريف عرفة اقتنع بصعوبة ذلك في وصول الرسالة إلى المشاهد واتفقنا على الوصول للهجة وسط بين العامية والنوبية.

ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم النجم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.